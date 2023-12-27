Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 19:25
Radyoloji teknikerliğinden optisyenliğe nasıl geçiş yapabilirim

Merhaba arkadaşlar,

Radyoloji teknikeri olarak 4 yıldır görev yapmaktayım.

Lisans Sağlık Yönetimi ve Optisyenlik bölümünü bitirdim.

Radyoloji teknikerliğinden optisyenliğe geçiş yapmak istiyorum.

Geçiş yapabilmenin şartları nedir? Geçiş işlemi için neler yapmam gerekmektedir.

Konu ve süreç ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarının desteklerini beklemeteyim. Teşekkürler.

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