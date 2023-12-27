Teşvikte tavan meselesi

Merhaba ve iyi forumlar arkadaşlar!

Özellikle mutemetlerin bilgili olduğu bir konu hakkında soru soracağım.

Aynı birimde görev yapan 2 hemşire var. Biri lise mezunu biri de üniversite mezunu kadrolu hemşireler. Bu 2 hemşire yılın 10 ayı aynı miktarda teşvik ödemesi aldı. Fakat son 2 aydır lise mezunu hemşire teşvik ödemesinde tavana takılarak daha az almaya başladı. Aradaki fark biri 3100 tl biri de 1900 tl aldı.

Teşvik katsayıları aynıyken neden lise hemşire daha erken vergiye girdi. Bunun cevabını ek ödeme yönetmeliğinde bulamadım?