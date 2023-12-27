Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 19:48
4b Sözleşmeli Büro Personeli 4b Sözleşmeli Teknisyenliğe Geçebilir mi?

Afet yönetimi mezunuyum, bir üniversitede sözleşmeli büro personeliyim kendi bölümüm olan sözleşmeli AFAD arama kurtarma teknisyenliğine geçiş yapabilir miyim?

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