Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 19:52
yeni asgari ücret 17bin 2 tl
ruhuna el fatiha ortasınıf. gelsin enflasyon.

İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 19:52
eyvahhhhh

cesxa
Memur
27 Aralık 2023 19:52

Zaten 17bin tl olacağı belliydi


impostor
Şef
27 Aralık 2023 19:56

Geçmiş olsun, 2021 aralığa geri döndük. Yaz ortasına kadar dolar 42 lirayı asgari ucret de 400 doları bulur. Memura da yaptığınız zam boşuna, asgariye de. Bir şeyi fazla yapmak önemli değil. Ölçülü yapmak önemli, bu hükümet bunu kavrayamadi hala. Seneye en düşük memur maaşı 50 bin olur, asgariyi de 30 yaparsınız. Evler de 50 milyon liradan baslar. Ne anladık bu işten.


Niypar
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:02

Bu ücretin yerine ortalama ücret konusu gündeme gelmeliydi bu ücret temmuzda memura seyyanen zam olarak geri döner yada temmuzda bir daha asgari ücret konuşulmaz


falancaolsun
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:03
her sene ocakta bir kere yapacaz deyip temmuzda %35 tekrar zam yapıyorlar. enflasyonu tekrar hortlattilar

Rafaello
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:03
İğneden ipliğe her şeye%100 yaparlar artık. Alıştık

C.Z.c.z
Şef
27 Aralık 2023 20:05

Yılda tek zam olacağı için sistem yavaştan oturacağını dusunuyorum


Rafaello
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:06
Umarım yılda tek olur yoksa enflasyon iyice hortlar. Piyasa zaten şişik artık önü hiç alınmaz
C.Z.c.z, 58 dk. önce

Yılda tek zam olacağı için sistem yavaştan oturacağını dusunuyorum


mıcheal owen
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:07

Memura da %49 civarı bir zam gelecektir bu şekilde planlanmış gibi


Yukatuman
Şef
27 Aralık 2023 20:08

Marttan snra seçim yok dahada işçiyede memurada bol keseden rakamlar vermezler 4 yıl.Herkes ayağını yorganına göre uzatsın har vurup harman savurmasın


mıcheal owen
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:08

Valla inşallah yükselmez de enflasyon temmuza kadar gene çok yükselirse ara zam gelir üstad

Rafaello, 57 dk. önce
Umarım yılda tek olur yoksa enflasyon iyice hortlar. Piyasa zaten şişik artık önü hiç alınmaz

Rafaello
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:10
Cidden bıktık kardeşim. Artık yetişemiyoruz hiç bir şeye
mıcheal owen, 55 dk. önce

Valla inşallah yükselmez de enflasyon temmuza kadar gene çok yükselirse ara zam gelir üstad


falancaolsun
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:13
her sene temmuzda vermicez deyip şubatta başlıyorlar asgari ücret ara zammı tahminlerine. kafası çalışan bir tane insan evladı yok şu ülkede. akşama kadar tiktok izleyene de 4 yıllık üniversite mezununa da aynı maaş
mıcheal owen, 55 dk. önce

Valla inşallah yükselmez de enflasyon temmuza kadar gene çok yükselirse ara zam gelir üstad


bulaşşıkk
Memur
27 Aralık 2023 20:56

%50 ye tamamlamazsa kalbim kırılır

mıcheal owen, 56 dk. önce

Memura da %49 civarı bir zam gelecektir bu şekilde planlanmış gibi

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Asgari ücret ne kadar olur?2023 Aralık Ayı EnflasyonuŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamyeni asgari ücret 17bin 2 tl2023 Aralık maaşlarımızı yazalımYüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?Resmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeli

Sözlük

bunlara takılmayın 1 Kızıl goncalar 2 Pizza 1 günün iddaa kuponu 1 Zıkkımın kökü 1 The Eight Hundred 2020 1 sertifikalı altın 2 Saltburn 2023 1 alegori 1 adam çok sevimli 3

Son Haberler

Can Atalay dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildiLunaparktan para çalan çocuk tutuklandıYolcu otobüsüyle polis aracı çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandıErdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldıYeni asgari ücret açıklandı

Editörün Seçimi

Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri