Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 19:53
yeni asgari ücret 17.002 TL hayırlı olsun
%49 luk zam ile yeni Asgari ücret vatanımıza milletimize hayırlı olsun.

matemkogr
Şef
27 Aralık 2023 20:15

Senelerdir asgari ücrete yapılan enflasyonun çok üstünde bu zamlar enflasyonun yükselişine de etki ediyor. Memurlara asgarî ücrete verilen orandan daha düşük oranda zam yaparak memur maaşlarını asgari ücrete iyice yaklaştırdılar. Arada bi seyyanen zam yaptılar ama bu zam da memur emeklilerine ve emekli olacaklara zulüm oldu.

En az 3 4 yıl asgari ücrete yapılan zam+yüzde 15 gibi bir zam yapılmalı ki memur maaşlarına denge gelsin. Sendika üyesi çalışanı arkadaşlar bağlı olduğunuz sendikalara baskı yapın.


KaptanSpark
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:28
ne hayırı ?
Toplam 2 mesaj

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