yeni asgari ücret 17.002 TL hayırlı olsun

Senelerdir asgari ücrete yapılan enflasyonun çok üstünde bu zamlar enflasyonun yükselişine de etki ediyor. Memurlara asgarî ücrete verilen orandan daha düşük oranda zam yaparak memur maaşlarını asgari ücrete iyice yaklaştırdılar. Arada bi seyyanen zam yaptılar ama bu zam da memur emeklilerine ve emekli olacaklara zulüm oldu.

En az 3 4 yıl asgari ücrete yapılan zam+yüzde 15 gibi bir zam yapılmalı ki memur maaşlarına denge gelsin. Sendika üyesi çalışanı arkadaşlar bağlı olduğunuz sendikalara baskı yapın.