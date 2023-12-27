Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 20:00

Ocakta yapılacak zammın %50 üzerinde olması halinde memur maaşı geçinmek için yeterli olacaktır.

Bu ankete 1 saat 20 dakikada, 3 kişi oy kullandı

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