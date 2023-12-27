Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 20:03
Acil yardım
2022/11 sağlık bakanlığı sözleşmeli atandım istifa edip tekrar aynı kpss puanıyla sağlık bakanlığına sözleşmeli tercih yapabilir miyim?

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