Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam memur zammı için de belirleyici olmuştur bu sebeple Aralık enflasyonu 2.76 gelmesi halinde Ocak zammı 49 olmaktadır. e bu da sayın bakanın "Yüzde 50 ye yakın artış yapılacak" sözünü yerine getirir

Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam memur zammı için de belirleyici olmuştur bu sebeple Aralık enflasyonu 2.76 gelmesi halinde Ocak zammı 49 olmaktadır. e bu da sayın bakanın "Yüzde 50 ye yakın artış yapılacak" sözünü yerine getirir