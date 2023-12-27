Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 20:12
Aralık enflasyonu 2.76
Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam memur zammı için de belirleyici olmuştur bu sebeple Aralık enflasyonu 2.76 gelmesi halinde Ocak zammı 49 olmaktadır. e bu da sayın bakanın "Yüzde 50 ye yakın artış yapılacak" sözünü yerine getirir

Md00
Memur
27 Aralık 2023 20:27

Kesinlikle katılıyorum öyle 48 çıksa 2 puan refah falan bence hayal oldu ..


Akademik7224
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:29

Kesinlikle katılıyorum, beklediğim post buydu tebrik ediyorum.

Asgari ücretin %49 olması eşittir memur zammının %49 olmasıdır.

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