Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 20:19
İşçi yine açık ara önde...

Hele işkurdan girenler yaşadı. zaten şuan bizden fazla alıyorlardı. şimdi dahada ezildik. sınavsız okumadan gel, bazıları (çalışanlar hariç) sabahtan akşama kadar sadece otur, ama bu zamdan önce 28 tl al git. şimdi 30 u geçecek. ben şimdiye kadar 28 görmedim. kesinlikle adil değil. hakkım varsa haram olsun.


GeNESiS26
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:31
hocam asgari ucret ile kamu işçisi ne alaka
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