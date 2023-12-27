Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 20:26
Maaş robotu ve Asgari ücret

Asgari ücret belirlendiğini göre memur maaşlarına bir etkisi olacak mı? Yani maaş robotu beklenen enflasyon farkına göre hesaplıyordu ve Asgari ücret belirlenmemişti. Güncellenir mı maaş robotu?


28.dönem.aday
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:35

Bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilirler mi?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
27 Aralık 2023 20:56

Bu neyin acelesi :D

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