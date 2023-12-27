Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 20:36
Geçen yıl 5.500 den 11bine çıkan asg.ücret 2024 te 17bin oldu.

6 ay sonra yerel seçim de geçmiş olacağından ve bir sonraki seçim 2028'de olacağından umurlarında olmaz. Tüm hesaplar yerel seçime kadar erimenin hissedilmemesi üzerine idi. Sonra sal gitsin.

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