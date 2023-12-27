Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 20:36
Seyyanen Zam? (Bilen yazsın bilmeyen boş muhabbette ban yer)

8077 liralık seyyanen zamma Ocak 2024 te zam yapılacak mı?


Akademik7224
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:38

Evet YAPILACAK! KESİNLİKLE ZAM YAPILACAK. Kaç başlık açıldı yeter artık ya.


xcgdsx
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:39

@Akademik7224 sakin ol.


kendinemüslüman
Memur
27 Aralık 2023 20:55

Okuduğunu anlamayan birisin galiba. Kpss sınavından memur olacak puanı nasıl aldın merak ediyorum.


10. KÖY
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 20:58
Insanları yordunuz artık.. Ne zevk aliyorsunuz surekli bu soruyu sormaktan? Farkli fantaziler mi?
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