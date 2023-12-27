Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 20:37
DHMİ özelleşiyor mu ?

DHMİ ye tercih yapacağım. Fakat özelleştirme söz konusu dediler. Bilgisi olan var mı ??


kendinetekniker
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:48
havalimanları satılmaya başladı

sivilhava1
Aday Memur
27 Aralık 2023 20:51

Hepsi satılır mı ki hocam? Doğudaki limanı alıp napsinlar ?

kendinetekniker, 16 dk. önce
havalimanları satılmaya başladı
Toplam 2 mesaj

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