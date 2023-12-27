KPSS 2023/2 ataması SBKY

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret alımı, zabita gibi mi?Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNITarım ve Orman Bakanlığı / İİBF Kadroları / 1600 kontejanTicaret il memuru vs gümrük imkanları ?Ticaret bakanlığı 2023 kpssApron memuru2023/2 arşiv araştırması ne kadar sürer?2023/2 Çanakkale tercih edecekler
Sözlük
Son Haberler
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücret arzu ettiğimiz noktada değilİstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliğiYeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 liraİş dünyası temsilcilerinden yeni asgari ücret değerlendirmesiErgun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Editörün Seçimi
Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri