KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 21:29
KPSS 2023/2 ataması SBKY
Arkadaşlar 76.41 ile tercih yaptım atanma ihtimalim var mı?

Mehmet-şeker
Şef
27 Aralık 2023 21:33

Umarım ticaret olur tercih ettin mi nereleri yazdın


Dimplee41
Aday Memur
27 Aralık 2023 21:37
Umarım.İstanbul -Kocaeli-Yalova-Düzce Marmara bölgesi ağırlıklı tercih yaptım
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Umarım ticaret olur tercih ettin mi nereleri yazdın


Mehmet-şeker
Şef
27 Aralık 2023 21:40

Ben İstanbul ve Kocaeli de yazdım 7 bölgeden de tercihim var hakkımızda hayırlısı artık ama en baş 2 tercihim Mersin 3. Sırada İstanbul

Dimplee41, 1 saat önce
Umarım.İstanbul -Kocaeli-Yalova-Düzce Marmara bölgesi ağırlıklı tercih yaptım

Dimplee41
Aday Memur
27 Aralık 2023 21:43
Bölüm ve puanınız nedir ?
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Ben İstanbul ve Kocaeli de yazdım 7 bölgeden de tercihim var hakkımızda hayırlısı artık ama en baş 2 tercihim Mersin 3. Sırada İstanbul


Mehmet-şeker
Şef
27 Aralık 2023 21:45

Çeko 76.74 umudum var gibi de yok gibi de nötrüm biraz

Dimplee41, 1 saat önce
Bölüm ve puanınız nedir ?

Dimplee41
Aday Memur
27 Aralık 2023 21:50
umarım hakkımızda en iyisi olur
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Çeko 76.74 umudum var gibi de yok gibi de nötrüm biraz

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