Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 21:42
Meslek lisesi alan şefliği

Merhaba hocalarim.meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum.alan şefliği basvurumu yaptım puanın açık ara faklla önde 12 puan form ek -5 e göre degerlendirme de çok ondeyim müdür taraf tutuyor gibi mi geliyor önceden mahkemelikler falanda olunmuş müdürün taraf tutma istedigine verme yetkisi var mı puanım.fazlayken

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