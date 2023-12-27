Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 21:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı 235 kişilik alımda "arkeolog Asil "olup gitmeyecek olanlar

Asil olup vazgeçen ya da başka kuruma atanan buraya yazabilir mi

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