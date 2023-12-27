Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 21:58
Asgari ücretten memura artış mi oluyor.

Bizim kurumda zamla yatıp zamla kalkan memurlar gruptan 300-500 lira vergi nedeniyle artıs olduğunu söylüyor. Bu doğru mu?


mıcheal owen
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 22:05

Artış olmuyor 840 TL ye yakın daha az vergi kesiliyor. Yani maaşın 24bin TL ise %50 zam gelse 36 bin tl +500 TL falan gelecek diye düşünürsen hayal kırıklığına uğrayabilirsin.

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