merhabalar evleneceğim kişi 2016 dan itibaren aynı yerde 4d sürekli işçi kadrosunda khklı sağlık bakanlığında. becayiş bulursa ankaradan Antalya'ya gelcek. eğer ki bulamazsa istifa edip Antalya da özel sektörde çalışacak bu durumda herhangi bir sigorta primi kabul oluyor mu eş durumu tayini için ?

merhabalar evleneceğim kişi 2016 dan itibaren aynı yerde 4d sürekli işçi kadrosunda khklı sağlık bakanlığında. becayiş bulursa ankaradan Antalya'ya gelcek. eğer ki bulamazsa istifa edip Antalya da özel sektörde çalışacak bu durumda herhangi bir sigorta primi kabul oluyor mu eş durumu tayini için ?