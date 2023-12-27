Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 22:20
eş durumu tayini
merhabalar evleneceğim kişi 2016 dan itibaren aynı yerde 4d sürekli işçi kadrosunda khklı sağlık bakanlığında. becayiş bulursa ankaradan Antalya'ya gelcek. eğer ki bulamazsa istifa edip Antalya da özel sektörde çalışacak bu durumda herhangi bir sigorta primi kabul oluyor mu eş durumu tayini için ?

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