Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 22:28
Iller arasi tayin baslangic tarihi

Merhaba 31 aralikta tam 2 yilimi doldurucam. ocak tayin basvurusu tarih araligi icinde 31 aralik da varsa( sukur ki olacak gibi gorunuyo cok dua ettim ya) bu tayin hakkim olucak demek degil mi ben oyle biliyorum ama yanilmiyorum degil mi

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