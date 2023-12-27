iller arası 2 yılmı son iki kurayla yerleşmemekmi

2023 ocak ve haziran İsteğe bağlı iller arası tayin metninde 2 madde var birinde 2 yıl şartı diyor ama diğerinde son iki kura mesela 2023 ocak için 2022 ocak ve 2022 haziranda yerlesenler basvuramaz diyor iki madde çelişiyor doğrusunu bilen yazabilir mi

2023 ocak ve haziran İsteğe bağlı iller arası tayin metninde 2 madde var birinde 2 yıl şartı diyor ama diğerinde son iki kura mesela 2023 ocak için 2022 ocak ve 2022 haziranda yerlesenler basvuramaz diyor iki madde çelişiyor doğrusunu bilen yazabilir mi