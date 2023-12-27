Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 23:27
iller arası 2 yılmı son iki kurayla yerleşmemekmi
2023 ocak ve haziran İsteğe bağlı iller arası tayin metninde 2 madde var birinde 2 yıl şartı diyor ama diğerinde son iki kura mesela 2023 ocak için 2022 ocak ve 2022 haziranda yerlesenler basvuramaz diyor iki madde çelişiyor doğrusunu bilen yazabilir mi

Alemdarali
Genel Müdür
27 Aralık 2023 23:28
3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Alemdarali
Genel Müdür
27 Aralık 2023 23:30
2022 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası veya 2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya basvuramaz
Alemdarali, 1 saat önce
3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Alemdarali
Genel Müdür
27 Aralık 2023 23:31
kura da yerleşip gitmeyenlerimi kastediyor acaba bilgisi olan varmı
Alemdarali, 1 saat önce
2022 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası veya 2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya basvuramaz
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