KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 23:47
2023 2 Tercih

Değerli dostlar bir atama dönemi daha bitti herkese hayırlısı olması dileğiyle ilk önce Malatya İnönü üniversitesi büro memuru muhasebeden tercih veren arkadaşlar ününü üniversite için lütfen puan sıralamasi yapalım benim için çok önemli yazarsanız sevinirim şimdiden çok teşekkürler


Dol8311
Aday Memur
28 Aralık 2023 00:01

74.10 ile tercih ettim arkadaşlar İnönü

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