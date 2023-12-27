KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 23:52
BTK Akademi sertifikaları geçerli mi?

BTK Akademiden aldığımız sertifikalar başvurulardaki sertifika isteyen yerlerde geçerli mi?


Dol8311
Aday Memur
27 Aralık 2023 23:53

E devlette görünüyorsa geçerli yoksa ne yazıkki gecersiz


sinejanc
Aday Memur
27 Aralık 2023 23:55

gözükmüyor maalesef

Dol8311, 44 dk. önce

E devlette görünüyorsa geçerli yoksa ne yazıkki gecersiz


Dol8311
Aday Memur
27 Aralık 2023 23:59

Maalesef geçersiz ozaman kendinde yapmış olabilirsin kurum öyle bakar konuya

sinejanc, 42 dk. önce

gözükmüyor maalesef

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