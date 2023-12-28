Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 00:05
Eş durumu tayini hk

Merhaba herkese, ben ilçe adliyede (5. Bölge mülhakat) kadrolu zabıt katibi olarak 1 yıldır çalışmaktayım, nişanlım da merkez adliyede (1. Bölge) 1 yıldır kadrolu zabıt katibi olarak çalışmakta. Nikahtan sonra dilekçe verdiğimizde tayin çıkma olasılığı nedir? Hangimiz hangimizin yanına tayini çıkar.

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