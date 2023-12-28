Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


28 Aralık 2023 00:10
Gelin boş yapalım

Gün boyunca yeterince strese mağruz kalıyoruz hepimiz.(Kendim öğretmenim ekys belası çıktı birde bu sene &#129315;)Kafasını dağıtmak stresten bir nebze olsun uzaklaşmaya çalışan herkese kapımız açık.Buraya boş yapmayan kimse giremez yasaktır.Gelin boş yapalım.&#129315;&#129315;

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