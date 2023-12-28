Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 00:19
Lise Mezunu Şube Müdür Vekilliği

Merhaba, lise mezunu kamu personeli şube müdürü kadrosuna vekaleten bir süredir bakıyor, kurumda bu kadroya bakabilecek mevzuata uygun kişiler bulunmaktadır. Sorum şu bu kadroya vekaleti zaten uygun değil herkes biliyor bunu attığı imzalar geçerli mıdır ileride sorun yaşamamak adına çekincelerim var.

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