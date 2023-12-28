KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Aralık 2023 00:24
2024 gsb gençlik çalışanı ilanı

İlan geldi ama ibbfye ayrı kadro yok bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ?


Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 00:31

Ben zaten beklemiyordum bu kadarı da açgözlülük olur

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