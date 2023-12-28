Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 01:42
2024 mazeret taini

Birinci asama basvurularinin son gunu sgk gunum 358 gun olmus oluyor fakat mevzuat 360 istiyor bu durumu yasayan varmi ikinci asamada basvurunun kabul edilme ihtimali veya ohal illerinden oldugumuz icin kabul etme olasılıkları varmi acaba

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