Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Aralık 2023 01:55
Memurluk ve Yoklama Durumu
Arkadaşlar iyi geceler, nasıl bir yol izlemeliyim bilemedim o yüzden bu konuyu acilen açıyorum. Yoklama sürem 31 Aralık 2023 tarihinde doluyor fakat aylar öncesinde başvurduğum adalet bakanlığı alımlarında başvurum olumlu sonuçlanmıştı. 3 ay olmak üzere bunun üzerine ve sözleşme imzalamak için hala çağrılmadık. İşbaşı yapabilmem için, bir aksilikle karşılaşmamak adına nasıl bir yol izlemeliyim askerlik durumum hakkında?

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