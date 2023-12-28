Memurluk ve Yoklama Durumu

Arkadaşlar iyi geceler, nasıl bir yol izlemeliyim bilemedim o yüzden bu konuyu acilen açıyorum. Yoklama sürem 31 Aralık 2023 tarihinde doluyor fakat aylar öncesinde başvurduğum Adalet Bakanlığı alımlarında başvurum olumlu sonuçlanmıştı. 3 ay olmak üzere bunun üzerine ve sözleşme imzalamak için hala çağrılmadık. İşbaşı yapabilmem için, bir aksilikle karşılaşmamak adına nasıl bir yol izlemeliyim askerlik durumum hakkında?

Arkadaşlar iyi geceler, nasıl bir yol izlemeliyim bilemedim o yüzden bu konuyu acilen açıyorum. Yoklama sürem 31 Aralık 2023 tarihinde doluyor fakat aylar öncesinde başvurduğum Adalet Bakanlığı alımlarında başvurum olumlu sonuçlanmıştı. 3 ay olmak üzere bunun üzerine ve sözleşme imzalamak için hala çağrılmadık. İşbaşı yapabilmem için, bir aksilikle karşılaşmamak adına nasıl bir yol izlemeliyim askerlik durumum hakkında?