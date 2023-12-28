Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 02:10
Memurluk ve Yoklama Durumu
Arkadaşlar iyi geceler, nasıl bir yol izlemeliyim bilemedim o yüzden bu konuyu acilen açıyorum. Yoklama sürem 31 Aralık 2023 tarihinde doluyor fakat aylar öncesinde başvurduğum Adalet Bakanlığı alımlarında başvurum olumlu sonuçlanmıştı. 3 ay olmak üzere bunun üzerine ve sözleşme imzalamak için hala çağrılmadık. İşbaşı yapabilmem için, bir aksilikle karşılaşmamak adına nasıl bir yol izlemeliyim askerlik durumum hakkında?

Çok Yazılan Konular

Aile birliği dilekçesi HkCezaevi personeli ve sorunları..Abdülhamid'i Bekir'e yedirmeyecektik ..Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?8. yargı paketi ve İnfaz Koruma Memurları.Tayin edilen yerde kalma süresi yardimOcakta yapılacak zammın %50 üzerinde olması halinde memur maaşı geçinmek için yeterli olacaktır.Adalet Bakanlığı, dosyaların arşivde bekleme süresini yeniden ele almalı (Ana Sayfadaki Haber)Sözleşmeli Pers. Geçici GörevlendirmeAmir memurun işe geç gelmesi

Sözlük

gülfeşan 13 zevksizlik abidesi 2 bakacaz 2 kim yosh 2 çivi 2 şimdi aldığımız bir habere göre 3 Deprem 1 Bihter 2023 4 pandora'nın kutusu 3 taş çıkartmak 1

Son Haberler

Sözleşmeli personel müdür kadrolarına vekalet ettirilebilir mi?Memur Ailelerine Yurtdışı Fırsatı!28 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul'da 'huzur uygulaması': Boğaz'daki tekneler denetlendiRifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi