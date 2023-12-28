Hadi hayırlı olsun yeni zam (!)

Asgari ücrete yapılan %49 zam sonrası gündeme getirmek ve ciddi anlamda merakımı gidermek amaçlı sormak istediğim genel bir soru var !

Biz memurlar olarak neden yüksek vergi dilimine tabi iken toplu sözleşmeden zorla aldığımız %15 ile %50 zam alacakken asgari ücret enflasyonun üstünde %49 zam alıyor ?

Biz neden toplu sözleşme yapıyoruz ? çıkan enflasyon farkı + toplu sözleşme demek sadece toplu sözleşme kısmının zam olması demektir , enflasyon oranında zam ! zam değildir ! senin geçmişe yönelik kaybını da kapatmaz gedik giderek büyümeye devam eder ancak tekrar soruyorum

Bizler neden toplu sözleşme yapıyoruz ? mevcut asgari ücret zammıyla birlikte memur ve emeklisine verilecek en düşük zam %65 olması gerekirken %50 yi 1 puan geçirmeyeceklerini düşünüyorum.

Ek olarak şuan çalışan kesim olarak emekli memurların halini anlamamız ve pek tabi yarın bizlerinde emekli olacağını unutmadan seyyanen farkın memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini düşünüyorum.

Memur orta gelir grubunu ayakta tutan yegane taştı bugüne bakıldığında yüksek gibi gözüken maaş gruplarının %86 sı yoksulluk sınırının altında kalıyor şimdi gerçekten sormak istiyorum bu ülkede okuyup bir şekilde kıdem alan bir şekilde memur olan insanların tek suçu devlet bünyesinde çalışmak mı ? neden herkes asgari ücretli diye niye kimse sorgulamıyorda memura yapılan zam oranında zam alıyorlar ? peşine düşüyorlar ?

Kusura bakmayın kimseyi incitmek gibi bir niyetim yok sadece içimdekileri dökmek istedim şahsi olarak maaşım ve refahım yerinde ancak diğerlerini düşünmezsek ne anlamı kalacak ? memur emeklisi 9 küsür maaş alırken 7500 ile arasına fark koymamak hangi aklın ürünü ?