Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 07:00
Yarım zamanlı çalışma

Merhabalar. Hemsire yada sağlık sektöründe çalışıp yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanan var mi? Yada bunun isleyisi hakkında bilgisi olan?

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