Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 07:16
Gelir Vergisi Dilimlerine Kim dur Diyecek ?

Artık işbu halde 2. aydan vergi dilimlerine takılmaya başlayacağız. Zaten donumuza kadar her şeye misli misli vergi veriyoruz bari kazancımızdaki insaflı olsun değil mi ?

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