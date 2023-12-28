Eş durumu yardımcı olur musunuz

Hocam ilk defa böyle biz yazı yazacaklarmış da eşime sormuşlar sen bize yaz biz ona göre yazalım diye o yüzden sordum bir örneği var mıdır diye.

Hocam ilk defa böyle biz yazı yazacaklarmış da eşime sormuşlar sen bize yaz biz ona göre yazalım diye o yüzden sordum bir örneği var mıdır diye.