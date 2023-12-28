Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 08:20
Eş durumu yardımcı olur musunuz

Eşim özelde çalışıyor eş durumu için hangi evraklar getirmem gerekli e devlette çıkarsam olur mu.


Vetdadaş25
Memur
28 Aralık 2023 08:23

Esinizin hizmet dökümü olması gerekiyor SGK ve çalıştığı yerden belge almanız gerekli


sinelt
Genel Müdür
28 Aralık 2023 08:44
Orda çalıştığına dair belgenin bir formatı örnrği var mıdır hocam? Alacağımız yer nasıl yazacağını bilmiyor olabilir diye tedirgin oldum da.
Vetdadaş25, 2 saat önce

Esinizin hizmet dökümü olması gerekiyor SGK ve çalıştığı yerden belge almanız gerekli


Vetdadaş25
Memur
28 Aralık 2023 08:59

Eş durumu tayini yapacağız belge ibraz etmemiz gerekiyor derseniz yardımcı olurlar hocam tedirgin olmanıza gerek yok çok bir durum şimdiden hayırlı olsun


sinelt
Genel Müdür
28 Aralık 2023 10:35
Hocam ilk defa böyle biz yazı yazacaklarmış da eşime sormuşlar sen bize yaz biz ona göre yazalım diye o yüzden sordum bir örneği var mıdır diye.
Vetdadaş25, 2 saat önce

Eş durumu tayini yapacağız belge ibraz etmemiz gerekiyor derseniz yardımcı olurlar hocam tedirgin olmanıza gerek yok çok bir durum şimdiden hayırlı olsun

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