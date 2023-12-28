Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Aralık 2023 08:20
EŞ DURUMU YARDIMCI OLURMUSUNUZ

Eşim özelde çalışıyor eş durumu için hangi evraklar getirmem gerekli e devlette çıkarsam olur mu.


Vetdadaş25
Memur
28 Aralık 2023 08:23

Esinizin hizmet dökümü olması gerekiyor SGK ve çalıştığı yerden belge almanız gerekli

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