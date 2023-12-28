Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 08:20
2024 Temmuz zammı!

Yok artık diyenleriniz olmuştur mutlaka :) vallahi ben de hayretle izliyorum buradaki memur arkadaşları. 9 ay nasıl anne karnında beklediniz bilmiyorum ama gerçekten bu kadar sabırsız olmanıza şaşırıyorum. Günlük maaş robotundan hesaplama yapan arkadaşlar varmış yahu! Şurada 1 hafta sonra öğreneceksiniz maaşı ne bu acele ? Bir ili güne kadar ocak enflasyonu başlığı açılır muhtemelen


freshwind
Şef
28 Aralık 2023 08:34

Temmuzda ne zam alırız kardeş


MİNELİSA.
Aday Memur
28 Aralık 2023 08:35

Temmuz zammı tahmini yok mu yani:))

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