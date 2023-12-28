Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 09:23
idari uzman unvanlı kadro ve pozisyonlar

https://www.memurlar.net/haber/1087688/gorevden-alinan-yoneticiler-idari-uzman-kadrolarina-atanacak.html

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