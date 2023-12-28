KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 09:39
tercihler ne zaman açıklanır? taban puanlar kaç olur?
Tercihler nezaman açıklanır taban puan kaç olur tahminen 70leri göreceğini düşünüyorum ben

melo1616
Aday Memur
28 Aralık 2023 09:41

10 güne açıklanır herhalde rotasyonlu yerler görebilir bence de 70i


mineö
Aday Memur
28 Aralık 2023 09:42
İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır.

Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 10:21

Ocağın 10 una kadar açıklanır en geç bence gümrük ve dış ticaret il müdürlüklerine göre düşük kapatır il müdürlükleri 78 lerde gümrükler 75-76 larda kalır gibi ama çok kadro vardı 30 tercih hakkıyla doğru tercih yapmak kazandırır

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tarım ve Orman Bakanlığı / İİBF Kadroları / 1600 kontejanTicaret il memuru vs gümrük imkanları ?2024 gsb gençlik çalışanı ilanı2023/2 arşiv araştırması ne kadar sürer?Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNITicaret alımı, zabita gibi mi?Ticaret bakanlığı 2023 kpssVeteriner Hekimler Platformu

Sözlük

Ruhlar evi 1 karanlıkta işe/okula gitmek 1 çivi 2 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 gülfeşan 13 barış akarsu 3 deniz göktaş 1 alegori 1 şimdi aldığımız bir habere göre 3 adam çok sevimli 3

Son Haberler

Dolar/TL 29,44 seviyesinden işlem görüyorAltının gramı 1974 liradan işlem görüyorEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandıKaymakamlık sınavı sonuçları açıklandıKuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi