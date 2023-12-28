vekaleten müdürlük idari dava hakkında

Şartlarımın uygun olmasına rağmen vekil müdürlük talebim 7 ay fiili çalışmadan sonra uygun görülmedi bu nedenle vekalet ücreti alamadım. Buna karşı idare mahkemesine dava açmak istiyorum. Dilekçe örneğini nerede bulabilirim. Bilgisi olan var mıdır. Teşekkürler

Şartlarımın uygun olmasına rağmen vekil müdürlük talebim 7 ay fiili çalışmadan sonra uygun görülmedi bu nedenle vekalet ücreti alamadım. Buna karşı idare mahkemesine dava açmak istiyorum. Dilekçe örneğini nerede bulabilirim. Bilgisi olan var mıdır. Teşekkürler