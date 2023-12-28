Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 10:11
vekaleten müdürlük idari dava hakkında
Şartlarımın uygun olmasına rağmen vekil müdürlük talebim 7 ay fiili çalışmadan sonra uygun görülmedi bu nedenle vekalet ücreti alamadım. Buna karşı idare mahkemesine dava açmak istiyorum. Dilekçe örneğini nerede bulabilirim. Bilgisi olan var mıdır. Teşekkürler

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