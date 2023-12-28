KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 10:25
Ticaret tercih süresi bitti herkesin hakkında hayırlısı olsun

Ticaret tercih süresi bitti bakalım herkesin hakkında hayırlısı olsun kaç puan ile hangi illeri yazdınız? Ticaret dışında kurum tercih edeniniz oldu mu?

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