Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


28 Aralık 2023 10:26
12 Eylülden kalma

12 Eylülden kalma günlük traş olma sorunu artık ortadan kalkmalı, sayın soylu bakanımız bu konuya el atmıştı ama sonu gelmedi umarım sayın bakanımız bu konuyu halleder, zira dünyanın hiç bir yerinde saç sakal kontrolü yoktur, traş zorunluluğu yoktur. Tek derdimiz bumu demeyin ama buda bence büyük sorun.

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