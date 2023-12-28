Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2023 10:45
Yeşil Pasaport ?

merhaba, bu ay aldığım terfi ile derece/kıdemim 3/1 e düştü ama kadrom halen 5

özlük işlerini detaylı bilen arkadaşlara soruyorum yeşil pasaport a başvuru yapabilir miyim?


gardereli
Şef
28 Aralık 2023 10:59

Kadro dereceniz 3e düştüğünde yeşil pasaport almak hakkınız olur. Sizin kadro dereceniz 5 ise alamazsınız.


kral122
Daire Başkanı
28 Aralık 2023 11:05

Bizim zamanımızda 8 yılı doldurunca 3-1 düşüyorduk ama 5 gözüküyordu ben aldım


DogudaBirKaradenizli
Aday Memur
28 Aralık 2023 11:18

bi kaç arkadaşlarla konuştum 3/1 olduğu için alabilirsin diyen var, sadece 3/1 değil kadronun da 3 e düşmesi gerekiyor diyen de var çok karışık bir durum var şuan

kral122, 2 saat önce

Bizim zamanımızda 8 yılı doldurunca 3-1 düşüyorduk ama 5 gözüküyordu ben aldım


mühendis.86
Memur
28 Aralık 2023 11:36

Kesin olan şey şudur. Kurumunuzdaki kadro derecen 3 e düştüğü zaman alabiliyorsun. Maaşın 3 e düşebilir ama kadron 3 e düşmezse alamazsın.

DogudaBirKaradenizli, 2 saat önce

bi kaç arkadaşlarla konuştum 3/1 olduğu için alabilirsin diyen var, sadece 3/1 değil kadronun da 3 e düşmesi gerekiyor diyen de var çok karışık bir durum var şuan

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