Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


28 Aralık 2023 10:46
Bingöl Merkez Cavlıkent sitede satılık daire
Arkadaşlar biraderin ihtiyac nedeniyle Bingöl Merkezde bulunan 145 m2 3+1 dairesi satılık fiyatı uygun düşünen meslektaş olursa alabilir. 1400 verilecek

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
28 Aralık 2023 11:11
komut piyasası düşüşte otomobil de öyle bankalar kredi vermiyo verse de 2 katı faiz istiyor bu durumda keş parası olan alır yoksa konut otomotiv yaprak kıpırdamaz parasal sıkılaştırma bunu gerektiriyor. olması gereken bence.

Joplu Çoban
Memur
28 Aralık 2023 11:39
Doğru, fiyat ihtiyaçtan çok uygun emlakçı yobazlara gitmesin ihtiyaç sahibi meslektaş varsa alır diye düşündüm.
Toplam 2 mesaj

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