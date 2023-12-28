Bingöl Merkez Cavlıkent sitede satılık daire

komut piyasası düşüşte otomobil de öyle bankalar kredi vermiyo verse de 2 katı faiz istiyor bu durumda keş parası olan alır yoksa konut otomotiv yaprak kıpırdamaz parasal sıkılaştırma bunu gerektiriyor. olması gereken bence.

komut piyasası düşüşte otomobil de öyle bankalar kredi vermiyo verse de 2 katı faiz istiyor bu durumda keş parası olan alır yoksa konut otomotiv yaprak kıpırdamaz parasal sıkılaştırma bunu gerektiriyor. olması gereken bence.