Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2023 11:01
Eş durumu tayini

içişleri bakanlığında 4/b sözleşmeli personelim bir yılımı doldurdum eşimde sağlık bakanlığında kadrolu memur ve bir sene önce eğitim durumuyla tayin yaptı ben de eş durumu tayini dilekçesi verdim eşimin memur olması ve gelemeyecek olması durumlarını gösterdim ve gidicem yerdr boş pozisyon olup iki valilik arasında yazısmalar olup onaylandı ancak gitceğim yer bakanlık onayı için bakanlığa yazdı aradıgımda olumsuz görünüyor ıslak imzada dediler. Bir yılını dolduran memur eş durumu tayini hakkı kazanmıyor mu ve diğer gerekçeleri de sağlıyoruz bilgisi olan var mı acaba

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