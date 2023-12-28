Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 11:11
tayin durumu hakkinda

Sağlık bakanlığında sözleşmeli olarak çalışıyorum.Mutemetlik birimindeyim şuan seneye eş tayini isteyip gitmeyi düşünüyorum.İdarenin tayinim çıktığında çalıştığım birimden ötürü personele ihtiyaç duyması sebebi ile tayine engel olma onaylamama gibi hakkı varmıdır?

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