Teknik asil şube müdürlüğünden feragat sonrası, şube müdürlüğüne geri dönülebilir mi?

Merhaba arkadaşlar.
-Sınav ve mülakatla asil teknik şube müdürü olarak atandıktan sonra şube müdürlüğünden feragat edip, mühendis kadrosuna geçen personelin talebi doğrultusunda tekrar şube müdürlüğü kadrosuna geçebilmesi mümkün mü?
-İdare tekrar şube müdürlüğüne geçme talebine cevap vermeyebilir mi? İdare talebe cevap vermezse ne yapmak gerekmektedir.?
-İlgili bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma" başlıklı 15. maddesine göre; "(3) (Ek:RG-25/12/2013-28862) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin bu maddesinin idare üzerindeki bağlayıcılığı nedir? İdare bu hükme rağmen tekrar şube müdürlüğü kadrosuna atanma talebine cevap vermeme yada olumsuz cevap verme yetkisine sahip mi? Olumsuz cevap durumunda ne yapılması gerekmektedir?
Bilgisi olan arkadaşlar bizi aydınlatırsa müteşekkir oluruz.
Merhaba arkadaşlar.
-Sınav ve mülakatla asil teknik şube müdürü olarak atandıktan sonra şube müdürlüğünden feragat edip, mühendis kadrosuna geçen personelin talebi doğrultusunda tekrar şube müdürlüğü kadrosuna geçebilmesi mümkün mü?
-İdare tekrar şube müdürlüğüne geçme talebine cevap vermeyebilir mi? İdare talebe cevap vermezse ne yapmak gerekmektedir.?
-İlgili bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma" başlıklı 15. maddesine göre; "(3) (Ek:RG-25/12/2013-28862) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin bu maddesinin idare üzerindeki bağlayıcılığı nedir? İdare bu hükme rağmen tekrar şube müdürlüğü kadrosuna atanma talebine cevap vermeme yada olumsuz cevap verme yetkisine sahip mi? Olumsuz cevap durumunda ne yapılması gerekmektedir?
Bilgisi olan arkadaşlar bizi aydınlatırsa müteşekkir oluruz.