Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Aralık 2023 11:14
Teknik asil şube müdürlüğünden feragat sonrası, şube müdürlüğüne geri dönülebilir mi?

Merhaba arkadaşlar.

-Sınav ve mülakatla asil teknik şube müdürü olarak atandıktan sonra şube müdürlüğünden feragat edip, mühendis kadrosuna geçen personelin talebi doğrultusunda tekrar şube müdürlüğü kadrosuna geçebilmesi mümkün mü?

-İdare tekrar şube müdürlüğüne geçme talebine cevap vermeyebilir mi? İdare talebe cevap vermezse ne yapmak gerekmektedir.?

-İlgili bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma" başlıklı 15. maddesine göre; "(3) (Ek:RG-25/12/2013-28862) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin bu maddesinin idare üzerindeki bağlayıcılığı nedir? İdare bu hükme rağmen tekrar şube müdürlüğü kadrosuna atanma talebine cevap vermeme yada olumsuz cevap verme yetkisine sahip mi? Olumsuz cevap durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Bilgisi olan arkadaşlar bizi aydınlatırsa müteşekkir oluruz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Aralık 2023 11:58

Aslında verdiğiniz yönetmelik maddesi açık:

"... atanabilir."

Bu ifade takdir yetkisini kuruma bırakıyor. Zorunluluk yok, kadro boşsa ve kurum da uygun görürse tekrar atayabilirler. Ancak atama zorunlulukları yok.

Burda "atanabilir" yerine "atanır" ifadesi olsaydı kurum atamak zorunda olurdu.

Bir de bu durum " çalışma süresi tamamlamadan ayrılan" şartına bağlanmış. Yönetmelikteki hükmü bilmiyorum ama ilgili maddede "şube müdürlüğüne atananlar 5 yıl çalışmalıdır" gibi bir hüküm varsa ve o süre tamamlanmadan görevden ayrılmışsanız kurumun yeniden atama ya da atamama yetkisi var. Süre dolduktan sonraki ayrılışlar için paylaştığınız kısımda bir düzenleme görünmüyor.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Aralık 2023 12:02

Cevap verip vermemeyle ilgili olarak bildiğimiz üzere resmi kurumlar başvurulara 1 ay içinde cevap vermek zorundadır. 1 ay içinde cevap verilmezse olumsuz cevaplanmış yani reddedilmiş olarak kabul edilir. Bu durumda idare mahkemesine başvurma hakkınız (süre aşımına da dikkat ederek) saklıdır.

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