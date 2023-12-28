Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Aralık 2023 11:16
Teknik Hizmetler Üst Öğrenim Tazminatı

Merhabalar. Bilindiği gibi teknisyen, tekniker vb. unvanlarda görevli personel BÜMKO görüşü gereği, sadece mühendislik değil diğer teknik üst öğrenimleri bitirdiğinde de üst öğrenim tazminatlarından yararlanabiliyor. Malum uzaktan öğretim mühendislik bölümlerinin kapatılmasıyla da durum zorlaştı. Bu konuda tavsiyesi olan var mı? Mümkünse uzaktan eğitim ile tazminat alabileceğimiz bölüm var mı yada örgün olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok Yazılan Konular

2023/2 Hazine ve maliye bakanlığı dağıtıcıStrateji Dairelerindeki Mali hizmetler uzmanı Şef in üstü müdür?3600 ek gösterge ne oldu unutuldu mu?Adli tıp kurumu çalışan var mı?Teknik asil şube müdürlüğünden feragat sonrası, şube müdürlüğüne geri dönülebilir mi?İstifa sonrası geri dönüş

Sözlük

siz hiçbir insanı sevdiniz mi insanlık vazifesi olarak görmeden 2 supporters harikalar diyarında 32 deli 1 Saltburn 2023 1 Bihter 2023 5 bulantı 4 satürnyen insan 2 ders sen öğrenene kadar devam eder 2 kim yosh 2 Pizza 1

Son Haberler

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde depremTCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 156 milyon liralık teklif geldiUzmanından yılbaşı sofralarında sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalarAK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdiFenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi