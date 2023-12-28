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Editörler : F16 Gökçen


28 Aralık 2023 11:43
İnşaat teknikerleri şantiye şefliği

1500 metrekarelik bir sınır var. Bu sınır toplam alabileceğimiz sınırmı yoksa tek seferde alabileceğimiz inşaat alanımı

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