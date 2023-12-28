KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2023 12:01
Gümrük Memuru Maaş

Gümrük memurları (düz memur) ortalama ne kadar maaş alır bilen var mı ? 17k diyen var 30k diyen var mı ? Bu maaş nasıl hesaplanıyor sadece üstüne mesai+yolluk mu var yoksa başka ek ödeme dengeleri var mı ?


Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 12:09

Geçenlerde gümrük ve dış ticaretlere atananlara 26k il müdürlüğü 22 k demişlerdi ama içeriğini bilmiyorum


Mehmet-şeker
Şef
28 Aralık 2023 12:11

Sen kaç puan ile nereleri yazdın

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