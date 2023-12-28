KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Aralık 2023 12:16
mekatronik 2023/2

mekatronik tercih yapanlar rize yazan oldumu ? yüksek puanlılar

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.BTK Akademi sertifikaları geçerli mi?Tercihler son dakikaMerkez Bankası Teknisyen Alımı3001 kaça düşer ?2023 2 TercihYSK personel alımı (teknisyen-zabit katibi)TCDD 3224 KPSS tercih hk.YSK mülakat ne zaman sonuçlanacak

Sözlük

Zıkkımın kökü 1 Deprem 1 son başvuru tarihini kaçırmak 1 yazım yanlışı 1 dostoyevski 4 deli 1 sosyalleşme 1 gülfeşan 13 ziyaaa 1 And the Birds Rained Down 2019 1

Son Haberler

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde depremTCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 156 milyon liralık teklif geldiUzmanından yılbaşı sofralarında sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalarAK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdiFenerbahçe, Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray'la Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi