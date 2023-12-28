Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2023 12:20
Mayısta kadroya geçen 3+1 hemşire ASM'ye geçiş

Merhaba ben Mayıs ayında kadro aldım. Şu an 3 yıldır bulunduğum şehir hastanesinde çalışıyorum. Aile hekimi ile anlaştık fakat İl Sağlıktan red geldi. 3+1 haklarımın devam ettiği dolayısıyla 1 yılımı daha (toplamda 4 yıl) doldurmam gerektiği söylendi. Daha önce 1.5 yıl fakülte hastanesinde çalıştım fakat onun sayılmayacağı söylendi. Bu konuda bilgisi olan yazabilirse sevinirim.


aliak2020
Memur
28 Aralık 2023 12:32

beklemeniz lazım 1 yıl daha zaten 5 ay kalmış


hemsire.94
28 Aralık 2023 12:33

Mayıstan sonra değil de totalde 4 yıl diyorlar yani 1 yılım mı kaldı yoksa 5 ay mı orasını bilemiyorum

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